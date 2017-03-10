Beşiktaş Yunanistan'da istediğini aldı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Beşiktaş, Yunanistan'da Olympiakos'a konuk oldu.

İLK YARIDA TEK GOL CAMBİASSO'DAN

Temsilcimiz Beşiktaş zorlu Yunanistan deplasmanına İstanbul'a avantajlı bir skorla dönmek için çıktı. İlk yarı genelinde iki takım da kontrollü oynadı. Ortada geçen mücadelenin ilk 45 dakikalık diliminde tek gol Cambiasso ile Olympiakos'tan geldi.

Ansarifard'in sağ kanattan yaptığı ortada Cambiasso düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlarımıza gönderdi. İlk yarı da bu golle 1-0 sona erdi.

CAMBİASSO'YA CEVAP ABOUBAKAR'DAN

Beşiktaş ikinci yarıya sarı kartı olan Tolgay Arslan'ın yerine Oğuzhan Özyakup ile başladı. Oğuzhan'ın girişiyle oyunun kontrolünü eline alan siyah-beyazlılar Aboubakar ile eşitliği yakaladı.

Kaleci Nicola Leali'in uzaklaştırmak istediği top Vincent Aboubakar'ın önünde kaldı, golcü oyuncu topu biraz sürdükten sonra ceza sahası üzerinden düzgün bir plase vuruşla meşin yuvarlığı ağlara gönderdi.

AVANTAJ BEŞİKTAŞ'TA

Karşılaşmanın ikinci yarısında rakibine oranla daha iyi oynayan temsilcimiz Beşiktaş, Olympakos ile 1-1 berabere kaldı. Deplasmanda avantajlı bir skor elde eden siyah-beyazlı takıma İstanbul'da 0-0'lık eşitlik bile turu getirecek.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Beşiktaş, Olympiakos'u 16 Mart'ta İstanbul'da ağırlayacak ve turu geçen takım çeyrek finale adını yazdıracak.