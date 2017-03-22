Beşiktaş'a 10 numara Brezilyalı

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Beşiktaş, yeni sezon transferleri için somut adımlar atmaya başladı.

İLK ADAY EDUARDO DUDU

Bir süredir Brezilya'da temaslarda bulunan siyah beyazlı yönetiminin listesindeki ilk aday Eduardo Dudu.

Palmeiras forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusunun son durumunu yakından takip ediyor. 25 yaşındaki futbolcunun son maçları tribünden takip eden komite, hazırladığı raporu yönetime sundu. Devre arası transfer döneminde de gündeme gelen Dudu için sezon sonunda yeniden girişimlere başlayacak olan Siyah Beyazlılar, Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

PALMEIRAS İLE 2.5 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR

Beşiktaş, Palmeiras ile iki buçuk yıl daha sözleşmesi bulunan Dudu'yu bonservisi ile transfer etmeyi planlıyor.

Kısa süre içinde Brezilya ekibi ile masaya oturacak olan yönetim, bonservis bedeli pazarlıklarına başlayacak. Anlaşmanın sağlanması halinde sezon sona ermeden Dudu transferinin tamamlanması amaçlanıyor.

Hücum hattının sol kanadında ve forvet arkası pozisyonunda oynayabilen 25 yaşındaki futbolcu, kariyerine 2009 yılında Cruziro'da başladı.

2011/2014 arasında Dinamo Kiev forması giyen Dudu, kariyerine son 3 sezondur Palmeiras'da devam ediyor. 2016 yılında 51 maçta 9 gol-12 asistlik performans gösteren Dudu, bu yıl görev yaptığı 12 karşılaşmda 3 gol attı.