Antalyaspor'dan Beşiktaş'a 13 G.Saray 130 TL

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Antalyaspor'da maçın bilet fiyatları açıklandı. Belirlenen fiyatlar, Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarlarından tepki çekti.

G.SARAY VE F.BAHÇE'YE 130 TL

Ligin 23. haftasında Galatasaray'ı ağırlayan Antalyaspor, konuk takım biletlerini 130 TL olarak belirlemişti.

Bu kez ligin 25. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan kırmızı beyazlılar, misafir takım tribünü için 13 TL fiyatını belirledi. Antalyaspor resmi twitter hesabından duyurulan bilet fiyatları, Galatasaraylı ve Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı.

BEŞİKTAŞ'A 13 TL

Taraftarlar, 'Bize 130 lira olarak belirlenen fiyatlar Beşiktaş için sadece 13 lira, burada bir art niyet var!' şeklinde tepki gösterdi.

Öte yandan Antalyaspor evinde oynadığı Fenerbahçe maçında da deplasman tribünü fiyatını 130 TL olarak satışa çıkartmıştı.