Beşiktaş'a 17'lik orta saha

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, Bucaspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
BUCASPOR'LA ANLAŞMA SAĞLANDI
BeIN Sports'un haberine göre, Spor Toto Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, 5 Kasım 2000 doğumlu Kerem Atakan Kesgin için kulübü Bucaspor ile anlaştı.
KEREM ATAKAN KESGİN KİMDİR?
17 yaşında olan Kerem Atakan Kesgin Bucaspor'da forma giyiyordu. Orta sahada oynayan Kerem Atakan Kesgin, Türkiye U-15, U-16 ve U-17 takımlarında forma giydi.
10 numara pozisyonunda da oynayabilen Kerem Atakan Kesgin geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor.