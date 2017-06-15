1 Sow'un oruç isyanı: Doktorlar Allah'tan daha mı iyi bilecek Sow, Senegal Teknik Direktörü Aliou Cisse'nin oruç tutmasına izin vermediğini, F.Bahçe'de ise kimsenin kendisine karışmadığını söyledi.

2 Beşiktaş'a 2 maç seyircisiz oynama cezası Beşiktaş Sompo Japan, aldığı ceza ile final serisi 4. maçını seyircisiz oynayacak.

3 Galatasaray'ın Riva ihalesi sonuçlandı Galatasaray Spor Kulübü'nün İstanbul Riva'daki arsası için gerçekleştirilen ihaleyi 3.1 milyar TL ile Fema İnşaat kazandı.

4 Aykut Kocaman: Defansif oynatıyor eleştirileri aptalca F.Bahçe'nin yeni teknik direktörü Aykut Kocaman, çalıştırdığı takımları defansif oynattığı yönündeki eleştirilere sert bir dille cevap verdi

5 Türkiye'den yurt dışına yapılan en pahalı transferler Türkiye'den yurt dışına yapılan en pahalı 20 transferi sizler için derledik.

6 Fenerbahçe Leicester'dan 2 ismin peşinde İngiliz basını Fenerbahçe'nin Leicester City'den Ahmed Musa ve Jamie Vardy'yi transfer edeceğini yazdı.

7 Burak Yılmaz Beşiktaş'ın teklifini kabul etti Beşiktaş yöneticisi Umut Güner'le görüşen Burak Yılmaz'ın, 3 milyon euro artı maç başı ücret şeklindeki teklife "evet" dediği öğrenildi.

8 Luis Solignac'tan Ibrahimovic golü - İZLE Chicago Fire'ın Saint Louis'i 1-0 yendiği maçta Luis Solignac şık bir topuk golü attı.

9 Talisca'dan Manchester United itirafı Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Talisca, Manchester United'la aralarında aşk olduğunu söyledi.