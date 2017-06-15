Beşiktaş'a 2 maç seyircisiz oynama cezası

TBF, dün Beşiktaş Akatlar Arena'da oynanan Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-Off final mücadelesi 3'üncü maçında siyah-beyazlı taraftarların çıkardığı olaylar sebebi ile ceza kesti.
BEŞİKTAŞ'IN CEZASI BELLİ OLDU
Beşiktaş Sompo Japan'a 2 maç seyircisiz oynama ve 50 bin TL para cezası verdi.
4. MAÇA SEYİRCİSİZ ÇIKACAK
Beşiktaş Sompo Japan - Fenerbahçe final serisinin 4. maçı seyircisiz oynanacak.
TRİBÜNLER BOŞALTILMIŞTI
Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında yaşanan tribün olayları sebebiyle 4. çeyreğin bitimine 1.5 dakika kala tribünler boşaltılırken, maçın normal süresi de 74-74 eşitlikle geçildi. 2 saat 45 dakika süren maçı uzatmalar sonunda 86-80 kazanan Sarı-lacivertliler, final serisinde 3-0 öne geçmişti.