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Beşiktaş'a 2 maç seyircisiz oynama cezası

Beşiktaş Sompo Japan, aldığı ceza ile final serisi 4. maçını seyircisiz oynayacak.

Beşiktaş'a 2 maç seyircisiz oynama cezası
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TBF, dün Beşiktaş Akatlar Arena'da oynanan Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-Off final mücadelesi 3'üncü maçında siyah-beyazlı taraftarların çıkardığı olaylar sebebi ile ceza kesti.

BEŞİKTAŞ'IN CEZASI BELLİ OLDU

Beşiktaş Sompo Japan'a 2 maç seyircisiz oynama ve 50 bin TL para cezası verdi.

4. MAÇA SEYİRCİSİZ ÇIKACAK

Beşiktaş Sompo Japan - Fenerbahçe final serisinin 4. maçı seyircisiz oynanacak.

TRİBÜNLER BOŞALTILMIŞTI

Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında yaşanan tribün olayları sebebiyle 4. çeyreğin bitimine 1.5 dakika kala tribünler boşaltılırken, maçın normal süresi de 74-74 eşitlikle geçildi. 2 saat 45 dakika süren maçı uzatmalar sonunda 86-80 kazanan Sarı-lacivertliler, final serisinde 3-0 öne geçmişti.

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