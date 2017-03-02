Beşiktaş'a 3 yıldızlı 600 bin forma

Spor Toto Süper Lig’de 22. haftayı 1-0’lık Galatasaray galibiyetiyle kapatarak 50 puanla zirvedeki yerini koruyan Siyah-Beyazlılar, bitime 12 hafta kala şampiyonluk yarışındaki avantajını sürdürmüştü.

RAKİPLERİNE FARK ATTI

Ligdeki en yakın takipçisi Başakşehir’e 4, üçüncü Galatasaray’a 10, dördüncü Fenerbahçe’e ise 12 puan fark atan Kartal’da sezon sonu heyecanı şimdiden başladı. Teknik adamından oyuncusuna bütün planlarını geçen sezon elde edilen şampiyonluğu tekrar edip 15. lig zaferini elde etmek üzerine yapan Beşiktaş’ta yönetim de harekete geçti.

Bu sezon forma satışlarından büyük gelir elde eden yönetim, sponsor firmadan, gelecek dönem için şimdiden 200 bin forma siparişinde bulundu. 2016-17 dönemi için 400 bin forma bastıran Beşiktaşlı idareciler, ilk siparişini 200 bin olarak verdikleri gelecek sezon için toplamda 600 bin formalık talepte bulunma kararı aldı.

15 TEMMUZ'DA SATIŞTA

Yönetim, bu ay içerisinde üretimine başlanacak formalar için sponsor firmaya, ‘amblem bölümünü boş bırakın.’ talimatını verdi. 3. yıldız konusunda aceleci davranmak istemeyen Siyah-Beyazlılar, 15. şampiyonluğun garantilenmesi sonrasında 3 yıldızlı amblemleri formaların üstüne bastıracak.

Eğer her şey planlandığı gibi giderse Beşiktaş’ın göğsünde 3 yıldızı bulunan formaları, 15 Temmuz’da Kartal Yuvaları’ndan satışa sunulacak. ‘2 yıldızlının tarihi değeri olacak’ Siyah-Beyazlılar’ın Kartal Yuvaları’ndan sorumlu yöneticisi Hüseyin Mican, forma satışlarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

4 KATI CİRO

Başarılı yönetici, taraftarların Kartal Yuvası ürünlerine büyük ilgi gösterdiğini belirterek, “Sosyal medya üzerinden başlatılan son kampanya sonrasında 4 katı ciro yaptık. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bu sezon için 400 bin forma bastırmıştık. Şimdi elimizde 100 binden oldukça az forma kaldı.” ifadelerini kullandı.

Mican, “Adım adım şampiyonluğa gidiyoruz. Allah nasip ederse bu sezonki formamız son 2 yıldızlı ekipmanımız olacak. Taraftarımızın sezon sonuna kadar bu formaları da tüketeceklerini düşünüyorum. Son 2 yıldızlı formamız olduğu için tarihi bir değeri olacak.” sözlerini sarf etti.