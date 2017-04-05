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Beşiktaş'a Ada'dan Türk orta saha

Beşiktaş, Newcastle United'ın 20 yaşındaki Türk futbolcusu Daniel Barlaser'i takibe aldı.

Beşiktaş'a Ada'dan Türk orta saha
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Beşiktaş yönetimi, İngiltere'de Newcatsle United forması giyen genç orta saha oyuncusu Daniel Barlaser için sezon sonunda teklif yapmaya hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ'TAN İNGİLTERE ÇIKARMASI

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, genç yetenek avına çıktı. Yönetimin, İngiltere temsilcisi Newcastle United’ın 20 yaşındaki futbolcusu Daniel Tan Barlaser’in peşine düştüğü öğrenildi.

Kulübün altyapı ve transferden sorumlu yöneticisi Metin Albayrak’ın, Beşiktaş gibi siyah-beyaz renkleri kullanan İngiltere temsilcisinin genç yıldızının gelişimini yakından takip ettiği ve sezon sonunda transfer teklifinde bulunabileceği bildirildi.

FENERBAHÇE DE İSTEMİŞTİ

Genç oyuncu, İngiltere doğumlu olmasına rağmen Türkiye’nin U-17 takımında oynaması sebebiyle şu anda yerli statüsünde bulunuyor. Daniel, Ada ekibinin U - 23 ekibinin bir oyuncusu olmasına rağmen zaman zaman A takımda da sahaya çıkıyor.

(Daniel Barlaser Türkiye Milli Takımı'nı tercih etmişti.)

Orta saha bölgesine ek olarak sağ kanat hattında da görev yapabilen Barlaser, bu sezon Newcastle United’ın A Takımı’yla 2 kez FA Cup maçına çıktı. Genç yıldız adayı, daha önce Fenerbahçe’nin de transfer hedefleri arasına girmişti.

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