Beşiktaş'a Ada'dan Türk orta saha

Beşiktaş yönetimi, İngiltere'de Newcatsle United forması giyen genç orta saha oyuncusu Daniel Barlaser için sezon sonunda teklif yapmaya hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ'TAN İNGİLTERE ÇIKARMASI

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, genç yetenek avına çıktı. Yönetimin, İngiltere temsilcisi Newcastle United’ın 20 yaşındaki futbolcusu Daniel Tan Barlaser’in peşine düştüğü öğrenildi.

Kulübün altyapı ve transferden sorumlu yöneticisi Metin Albayrak’ın, Beşiktaş gibi siyah-beyaz renkleri kullanan İngiltere temsilcisinin genç yıldızının gelişimini yakından takip ettiği ve sezon sonunda transfer teklifinde bulunabileceği bildirildi.

FENERBAHÇE DE İSTEMİŞTİ

Genç oyuncu, İngiltere doğumlu olmasına rağmen Türkiye’nin U-17 takımında oynaması sebebiyle şu anda yerli statüsünde bulunuyor. Daniel, Ada ekibinin U - 23 ekibinin bir oyuncusu olmasına rağmen zaman zaman A takımda da sahaya çıkıyor.

(Daniel Barlaser Türkiye Milli Takımı'nı tercih etmişti.)

Orta saha bölgesine ek olarak sağ kanat hattında da görev yapabilen Barlaser, bu sezon Newcastle United’ın A Takımı’yla 2 kez FA Cup maçına çıktı. Genç yıldız adayı, daha önce Fenerbahçe’nin de transfer hedefleri arasına girmişti.