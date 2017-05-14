Beşiktaş'a Alman stoper

Etkili hücum gücüne rağmen defansta sıkıntı yaşayan Beşiktaş, bir süredir transfer çalışmalarında ilk olarak stoper arayışlarına yönelmiş durumda.

MARCELO'NUN YANINA BADSTUBER

Kadrosunda 6 stoper bulunmasına rağmen Marcelo'nun yanına bir türlü güven veren bir ismi monte edemeyen siyah-beyazlılar, bu soruna kariyeri büyük başarılarla dolu, tecrübesi tartışılmaz bir yıldızla çözüm bulmak üzere.

Yönetim, Bayern Münih'in sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmama kararı aldığı Holger Badstuber ile kesin anlaşmaya çok yakın. İsmi Galatasaray ile de anılan Alman milli futbolcuyla menajeri aracılığıyla temas kuran Beşiktaş, 28 yaşındaki ve 1.90 boyundaki savunmacıdan olumlu geri dönüş aldı.

BONSERVİSİ ELİNDE

Badstuber, daha önce de Kartal'ın gündemine gelmiş ancak kronik sakatlık problemleri tereddüde yol açmıştı.

Badstuber'in devre arasında kiralandığı Schalke'de hiç sakatlık yaşamamasını referans alan Beşiktaş, bu transferi bitirmeyi kararlaştırıp hemen harekete geçti. Ayrıca Badstuber için bonservis bedeli ödenmeyecek olması, UEFA FFP kıskacındaki kulüp için biçilmiş kaftan.