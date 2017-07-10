Beşiktaş'a Diego Costa müjdesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, başta Stevan Jovetic olmak üzere yönetime 4 golcüden oluşan bir transfer listesi sundu.

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Töre'nin yerine Yusuf veya Volkan alınacak

Beşiktaş, 4 ay sahalardan uzak kalacak olan Gökhan Töre'nin yerine Yusuf Erdoğan ya da Volkan Şen'den birini transfer etmeyi planlıyor.