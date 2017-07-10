Beşiktaş'a Diego Costa müjdesi

İspanyol AS gazetesinden Diego Costa müjdesi...
Haberde taraftarların sosyal medyadan ikna etmeye çalıştığı Diego Costa için Beşiktaş'ın oyuncunun Atletico Madrid'e transferini beklediği, İspanyol kulübünün transfer yasağından faydalanıp oyuncuyu 6 aylığına kiralamak için Atletico Madrid'e şimdiden başvurduğu savunuldu.
DEVLER LİGİ'NDE OYNAYAMAZ MADDESİ
Habere göre Beşiktaş, Diego Costa'nın ücretinin bir kısmını karşılayacak.
AS, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağını hatırlatarak Atletico Madrid'in kiralık sözleşmesine oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde oynatılamaz maddesi koydurabileceğini öne sürdü.
TARAFTARLARI HEYECANLANDIRMIŞTI
Öte yandan Brezilya asıllı İspanyol golcü Diego Costa, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın Instagram paylaşımını beğenerek siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırmıştı.