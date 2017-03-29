Beşiktaş'a Dudu'nun kulübünden kötü haber

Brezilya Ligi ekiplerinden Palmeiras formasıyla gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselen Dudu, Avrupa kulüplerinin de radarına girmeyi başardı.

Beşiktaş'ın da transfer listesinde yer aldığı iddia edilen sol kanat oyuncusu için, Palmeiras Kulübü Futbol Direktörü Alexandre Mattos'un açıklamalarda bulunması, Siyah-Beyazlıların bu oyuncu için girişimlerde bulunduğunu açıkça göz önüne serdi.

BEŞİKTAŞ İSTEDİĞİMİZ PARAYI VEREMEZ

Brezilya'da yayın yapan FoxSports.br'ye konuşan Mattos, ''Palmeiras hiçbir oyuncusunu satmadan yoluna rahat bir şekilde devam edebilir. Dudu'yu da satmak gibi bir önceliğimiz yok. Ancak kulübü ikna edecek bir teklif olması halinde bunu düşünebiliriz ki, Beşiktaş'ın istediğimiz rakamlara çıkabileceğini sanmıyorum.'' dedi.