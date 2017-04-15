Beşiktaş'a seyircisiz oynama cezası yolda

Lyon-Beşiktaş maçında yaşanan olaylar siyah-beyazlılara pahalıya mal olacak gibi...

FRANSIZLAR SAHAYA İNMİŞTİ

Perşembe günü oynanan maç öncesi Beşiktaşlı taraftarlarla Lyon destekçileri arasında arbedeye ve büyük bir kavgaya kadar varan gerilim sonrası Fransız seyircisi sahaya girmişti.

Seyircilerin maç başlamadan sahaya girmesi ve sonrasında yaşanan karmaşanın dağıtılması sebebiyle maç yaklaşık bir saat gecikmeyle başlamıştı.

FRANSIZ LOBİSİ ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Yaşanan bu olaylar nedeniyle ikinci maç öncesi her iki takım da disipline sevk edilirken, UEFA'da güçlü lobisiyle tanınan Fransızların rövanş karşılaşmasının seyircisiz oynanması için çalışmalara başladığı öğrenildi.

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Mücadelenin hemen ardından harekete geçen Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas'ın temsilcimize ceza verilmesi için UEFA'ya büyük baskı yaptığı belirtildi.

ELLE GOL ATIP DÜNYA KUPASI'NA GİTTİLER

Fransızların UEFA'daki lobisi 2010 yılında net bir şekilde görülmüştü.

Hatırlanacağı gibi Henry İrlanda'ya elle gol atmış, İrlanda Milli Takımı'nın itirazları hiçbir sonuç vermemiş ve Fransa 2010 Dünya Kupası biletini almayı başarmıştı.

Fransızların lobisi yine başarılı olursa 20 Nisan'da oynanacak rövanş maçı seyircisiz oynanacak.