Beşiktaş'a yeni golcü adayı

Beşiktaş, geçen sezon Porto'dan kiraladığı Aboubakar'ın bonservisini almak için yoğun çaba sarf etti.

Ancak oyuncunun satış haklarının bir bölümünün Lorient kulübünde olması, Porto'nun Beşiktaş'tan yüksek bonservis talep etmesine neden oldu. Talep edilen yüksek bonservis bedeli nedeniyle siyah beyazlı yönetim, Kamerunlu futbolcudan vazgeçmek zorunda kaldı.

BABACAR'I TAKİBE ALDILAR

Aboubakar transferinin olmaması ihtimalini göz önünde bulundurarak alternatif forvet adayları listesi çıkaran Beşiktaş'ta gündeme birçok isim geldi. Gignac, Giroud, Diego Costa gibi isimlerin bulunduğu o listede sürpriz bir futbolcunun adının da yer aldığı öğrenildi.

Fiorentina'da forma giyen 24 yaşındaki Senegalli oyuncu Khouma Babacar'ın siyah beyazlılar tarafından takip edildiği ortaya çıktı.

Geçen sezon Fiorentina formasıyla çıktığı 22 maçta 10 gol atan ve 2 asist yapan genç futbolunun, piyasa değeri 8 milyon Euro. 1,85 boyunda olan Senegalli forvetin sözleşmesi 2019'da sona erecek.