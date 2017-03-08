Beşiktaş'ı yenen Pınar Karşıyaka Avrupa'da çeyrek finalde

Beşiktaş Sompo Japan'ı ilk maçta da 75-70 mağlup eden Pınar Karşıyaka, çeyrek finale yükseldi.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede Owens'ın basketleriyle etkili olan Pınar Karşıyaka, 5. dakikayı 11-7 önde tamamladı. Ege temsilcisi pota altında etkili olurken sert savunmasıyla Beşiktaş Sompo Japan'ı dış atışlara zorladı. Thompson ve Clark'ın üçlükleriyle farkın büyümesine engel olmaya çalışan ev sahibi ekip, son dakika içinde öne geçmeyi başarsa da ilk çeyrek Pınar Karşıyaka'nın 24-22 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci periyotta Roll'ün basketleriyle skoru eşitleyip Strawberry'nin turnikesiyle öne geçen Beşiktaş Sompo Japan, Weems'in peş peşe gelen üç sayılık basketleriyle 13. dakikada skoru 32-25 yaptı. Dış atışlardan rahat sayılar bulmayı başaran siyah-beyazlı ekip, Weems'le bir kez daha üç sayılık basket buldu ve 16. dakikada farkı 11 sayıya yükseltti (40-29). Savunma ribauntlarında etkili olan Beşiktaş Sompo Japan, Pınar Karşıyaka'nın dönen topları kullanmasına izin vermedi ve soyunma odasına 51-37 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe iki takım da karşılıklı üç sayılık basketlerle başlarken, 6-0'lık bir seri yakalayan Pınar Karşıyaka, 25. dakikada farkı 8 sayıya düşürdü (62-54). Savunmadaki dirençli oyununu yitirmesine rağmen skor üstünlüğünü korumaya çalışan Beşiktaş Sompo Japan, farkın kapanmasına engel olamadı. Pınar Karşıyaka, Summers'ın sayılarıyla farkı kapatsa da üçüncü periyot ev sahibi ekibin 72-69 galibiyetiyle tamamlandı.

Son çeyreğe üst üste sayılarla başlayan Pınar Karşıyaka, 33. dakikaya 75-74 üstünlükle girdi. Pota altında sert savunma yapan İzmir temsilcisi, skor üstünlüğünü ele geçirdikten sonra geriye düşmedi. Pınar Karşıyaka, mücadeleden 90-83 galibiyetle ayrıldı ve çeyrek finale çıktı.

Beşiktaş Sompo Japan: 83 - Pınar Karşıyaka: 90

Salon: Beşiktaş Akatlar Arena

Hakemler: Vicente Bulto (İspanya), Tomas Jasevicius (Litvanya), Eddie Viator (Fransa)

Beşiktaş Sompo Japan: Thompson 13, Roll 14 , Strawberry 16, Stimac 16, Clark 10, Erkan Veyseloğlu 4, Weems 10, Muratcan Güler, Şafak Edge, Kenan Sipahi

Pınar Karşıyaka: Green 22, Brown 12, Ponitka 18, Summers 15, Owens 12, Petway 8, Muhammed Baygül 2, Erdi Gülaslan 1, Soner Şentürk

1. Periyot: 22-24

Devre: 51-37

3. Periyot: 72-69

Beş faulle çıkan: Clark (32.30) (Beşiktaş Sompo Japan)