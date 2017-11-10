Beşiktaş'ın 10 Kasım koreografisi

Beşiktaş Kulübü Atatürk'ü koreografiyle andı.

Siyah-beyazlı kulüp, Atatürk'ün vefatının 79. ölümyıldönümünde Vodafone Park'ta görsel bir çalışmaya imza attı.

İşte Beşiktaş Kulübü'ndan yapılan açıklama:

Kulübümüz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına, sıradışı bir görsel çalışmaya Vodafone Park çimlerinde imza attı.

Kulübümüz personeli, amatör branş sporcuları, altyapı sporcuları ve UNIBJK’nin desteğiyle, dünyanın ilk ve en büyük saat koreografisi Vodafone Park’ta gerçekleştirildi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 79. yılında, Kulübümüz tarafından gerçekleştirilen özel bir etkinlikle, saygıyla anıldı.

Mustafa Kemal Atatürk ve ülkemize bıraktığı önemli miras, Kulübümüz personeli, amatör branş sporcuları, altyapı sporcuları ve UNIBJK’nin katılımıyla gerçekleştirilen özel bir görsel koreografi ile yad edilirken, dünyada da bir ilke imza atıldı.

Vodafone Park çimlerinde bir araya gelen Kulübümüz sporcuları ve personeli, orta yuvarlakta Ulu Önder Atatürk’ün aramızdan ayrıldığı saat olan 9:05’i temsilen canlı saat koreografisi sergiledi.

Türkiye’nin Guinness Rekortmeni Onur Tümer ve organizatör Erşah Yüksel’in koordinasyonunda hayata geçirilen dünyanın en büyük interaktif canlı saat projesi, Kulübümüzün Ulu Önder’in anısına gerçekleştirdiği özel bir saygı duruşu olarak akıllarda kaldı.