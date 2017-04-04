Beşiktaş'ın alamadığı Sobol'u F.Bahçe bitiriyor

Fenerbahçe, ara transfer döneminde Beşiktaş’ın gündemine gelen, Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’ye karşı Zorya formasıyla mücadele eden Sobol'u transfer edecek.

SHAKHTAR'LA ANLAŞMA TAMAM

21 yaşındaki sol bekin bonservisini elinde bulunduran Shakhtar Donetsk ile 900 bin Euro (3.5 milyon TL) karşılığında anlaşmaya varıldı. Yönetim, menajeriyle yapılan görüşmelerin ardından Sobol ile de söz kesti.

Ukraynalı oyuncunun Zorya ile olan kiralık sözleşmesi 30 Haziran’da sona erecek. Hemen ardından yıldız futbolcuyla resmi sözleşme yapılacak.

FENERBAHÇE'YE KARŞI OYNAMIŞTI

Eduard Sobol, Zorya’nın Avrupa Ligi’nde oynadığı 6 grup maçının 5’inde forma giydi. 21 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe ile Kadıköy’de oynanan karşılaşmada 74. dakikada sarı kart, 90. dakikada ise ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atılmıştı.