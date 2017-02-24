Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Avrupa'daki tek temsilcimiz olan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Yunan ekibi Olympiakos ile eşleşti.

RAKİP OSMANLISPOR'U ELEYEN OLYMPİAKOS

Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü sırada bitirerek Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Beşiktaş, son 32 turunda Hapoel Beer Sheva ile eşleşmişti. İsrail ekibi Hapoel'i deplasmanda 3-1, İstanbul'da ise 2-1 yenerek saf dışı bırakan siyah-beyazlı takımımız son 16 turunda Yunanistan'ın Olympiakos ekibi ile mücadele edecek.

Olympiakos son 32 turunda diğer temsilcimiz Osmanlıspor'u 0-0 ve 0-3'lük skorlarla elemişti.

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MAÇLAR NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçı 9 Mart’ta,Yunanistan'da oynanacak, rövanş ise 16 Mart’ta İstanbul'da yapılacak.

TÜM YUNANLAR İÇİN BİR ZAFER

Öte yandan Yunan ekibi Olympiakos, Osmalnlıspor'u eledikten sonra resmi internet sitesinden "Tüm Yunanlar için büyük zafer! Yunanistan, nasıl kazanacağını bilir" ifadelerinin yer aldığı bir twit paylaşmıştı.

Çeyrek finallerin 13 ve 20 Nisan, yarı finallerin 4 ve 11 Mayıs’ta gerçekleştirileceği UEFA Avrupa Ligi’nin final maçı ise 24 Mayıs’ta İsveç’in başkenti Stockholm’deki Friends Arena’da oynanacak.

Diğer eşleşmeler şu şekilde: