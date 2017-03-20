Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakibi Lyon PSG'ye kaybetti

Fransa Lig 1 bu akşam dev bir maça ev sahipliği yaptı. Beşiktaş'ın Uefa Avrupa Ligi'ndeki rakibi Lyon 29. hafta maçında PSG ile deplasmanda karşı kaşrıya geldi.

PSG GERİ DÖNDÜ

Lyon henüz maçın başında 6. dakikada Alexandre Lacazette'nin attığı golle 1-0 öne geçti. PSG dakika 34'te Adrien Rabiot'un attığı golle maçı 1-1'e getirdi. Dakika 40'da Julian Draxler skoru 2-1'e getirdi ve mücadele bu skorla sona erdi.

LACAZETTE SAKATLANDI

Lyon'un süper yldızı Alexandre Lacazette İlk yarıda Rabiot ile çarpışarak sakatlandı. Fransa'nın köklü gazetelerinden L'Equipe, Lacazette'in dizine aldığı darbe sonrası riske etmemek için oyundan çıktığını yazdı.