Beşiktaş'ın Cenk için istediği rakam belli

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İngilizler, Beşiktaş'ın formda golcüsü Cenk Tosun'un peşini bırakmıyor. Tottenham ve Newcastle United'ın ilgilendiği milli golcü için en ciddi teklif ise Crystal Palace'tan geldi.

Finlandiya 0-1 Türkiye (Cenk Tosun) - İZLE

GOL SORUNUNU CENK ÇÖZECEK

The Sun'ın haberine göre; Yaz transfer döneminin son günlerinde Crystal Palace Cenk Tosun için Beşiktaş'a teklif yapmış ancak transfer gerçekleşmemişti. İngiliz ekibi devre arasında Siyah-beyazlı takımın kapısını bir kez daha çalacak. Geçen sezon tüm kulvarlarda attığı 27 golle Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Cenk, bu sezon da 4 gol 2 asistlik katkı yaptı.

Bu sezona büyük hayal kırıklığıyla başlayan ve Premier Lig'de çıktığı 7 maçta gol atamayan Crystal Palace'ın Cenk'i istemesinin en önemli nedenlerinden biri de bu istatistik. Daha önce eşi görülmemiş bu başlangıçtan dolayı Frank de Boer kovulmuş yerine Roy Hodgson gelmişti.

Hodgson yönetiminde de golle buluşamayan Palace'da bunların yanında bir de Benteke'nin sakatlığı İngiliz ekibini transfere zorluyor.

BEŞİKTAŞ 22 MİLYON POUND İSTİYOR

Beşiktaş cephesi ise Cenk'in her geçen gün yükselen formundan dolayı golcü oyuncunun fiyatını artırdı. İngiliz gazetesinin detaylarını verdiği haberde siyah-beyazlı ekibin Cenk için 22.4 milyon pound istediği aktarıldı.