Beşiktaş'ın Dudu teklifi hazır

Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan, bu dönemde de hem lig hem de Avrupa'da kupa peşinde olan Beşiktaş, başarının sürekli olması için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başladı.

DUDU İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Bu doğrultuda ilk hedefini Brezilya olarak belirleyen Kara Kartal, oyuncu takip ekibinin başında bulunan Gökhan Keskin'in olumlu raporu sonrasında Palmeiras'lı Dudu için harekete geçti.

Uzun süredir bu futbolcuyu takip eden Keskin'den yeşil ışık gelmesinin ardından Brezilya'ya giden yönetici Metin Albayrak, futbolcu ve kulübüyle ilk teması kurdu.

DUDU DA SICAK BAKIYOR

Yıldız ismin Avrupa'ya geri dönmeye sıcak baktığını söylemesinin ardından Palmeiras'la da masaya oturan Albayrak'ın, ilk görüşmeden olumlu bir izlenimle ayrıldığı bildirildi.

Albayrak'ın, Palmeiras'ta sergilediği başarılı performansla Brezilya Milli Takımı'na kadar yükselen tecrübeli sol kanat oyuncusu için edindiği izlenimleri Başkan Fikret Orman'la paylaştığı öğrenildi.

Yönetimin, büyük potansiyeli bulunan başarılı isim için 5 milyon euroluk (yaklaşık 20 milyon TL) bütçe ayırdığı öğrenilirken Siyah-Beyazlılar'ın, sezon sonuna kadar Dudu'yu takibe devam edeceği ve dönem bitiminde transfer teklifi için Palmeiras'ın kapısını çalabileceği ifade edildi.