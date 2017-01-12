Rıza Çalımbay: Beşiktaş'ın Eto'o teklifinde ciddiydik

Antalyaspor teknik direktörü Rıza Çalımbay Beşiktaş'ın Eto'o için yaptığı teklif konusunda ciddi olduklarını ancak yönetimin oyuncuyu satmama kararı aldığını söyledi.

Rıza Çalımbay, Antalyaspor tesislerinde düzenlediği basın toplantısında Samuel Eto'o'nun Beşiktaş'a transferinin sonuçlanmaması hakkında, "Başkanımızın, Beşiktaş'ı mağdur edecek ve zor durumda bırakacak bir şeyi isteyerek yaptığını düşünmüyorum. Öyle bir şey olsa zaten biz izin vermeyiz." dedi.

YÖNETİM VERMEME KARARI ALDI

Eto'o'nun transferi konusunun netleştiğini kaydeden Çalımbay, "Çok iyi teklifler gelmesine rağmen yönetim, Eto'o'yu vermeme kararı aldı. Ancak biz Beşiktaş'ın teklifinde ciddiydik. Özellikle Kerim ve Ömer konusunda. Oyuncu arkadaşlarımız tercihlerini başka türlü kullandıkları için bu transferler gerçekleşmedi. Belki bu oyuncuların transferi olsaydı, Eto'o'nun transferi de gerçekleşebilirdi. Bu konunun üzerinde daha fazla durmaya gerek yok. diye konuştu.

BEN BEŞİKATAŞLIYIM VE O CAMİAYI ÇOK İYİ TANIYORUM

Kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün, Beşiktaş'ı mağdur edecek ve zor durumda bırakacak bir şeyi isteyerek yaptığını düşünmediğini vurgulayan deneyimli teknik adam, ''Mümkün değil öyle bir şeyin olması. Öyle bir şey olsa zaten biz izin vermeyiz. Ben Beşiktaşlıyım ve o camiayı çok iyi tanıyorum. Fikret başkanı da çok iyi tanıyorum. Belki yanlış anlama ve iletişimsizlikten kaynaklanan bir şeyler oldu." ifadelerini kullandı.