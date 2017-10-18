Beşiktaş'ın galibiyeti Fransa basınında

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü maçında Monaco'yu deplasmanda 2-1 mağlup ederek 9 puana ulaştı.

Siyah Beyazlıların bu tarihi zaferi Fransız basınında da yankı uyandı.

"BEŞİKTAŞ MONACO'YU İKİYE AYIRDI"

Fransa'nın ünlü futbol dergilerinden So Foot, Beşiktaş'ın Monaco karşısında aldığı galibiyetin ardından özellikle özgüvenli futboluna değinerek, "Beşiktaş, rahat bir oyunla Monaco'yu ikiye ayırdı." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ DARBESİYLE YIKILDI"

France Football ise Monaco'nun aldığı mağlubiyeti, "Beşiktaş'ın darbesiyle yıkıldı." sözleriyle manşetine taşıdı. Haberde özellikle Monaco'nun kötü futboluna ve Beşiktaş'ın ayaklarının sağlam yere bastığına değinilirken, Monaco'nun bu mağlubiyetle birlikte bir üst tur şansını ciddi şekilde tehlikeye attığı yazıldı.

"MONACO'YU ÜZDÜLER"

Fransa'nın en ünlü gazetelerinden L'Equipe ise "Beşiktaş, Monaco'yu üzdü ve grubun son sırasına itti." başlığıyla bu maçı değerlendirdi.

Fransız basını özellikle Monaco - Beşiktaş maçında Fransız ekibinin hücumda çok zorlandığını, Beşiktaş'ın orta sahada sağlam durduğunu ve girdiği pozisyonlarda becerikli davrandığını yazarken, Monaco'nun bu maçta çok etkisiz kaldığını dile getirdi.