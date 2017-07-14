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Beşiktaş'ın Gignac ısrarı sürüyor

Tigres ile görüşmeleri yoğunlaştıran siyah-beyazlı yönetim, Fransız golcüyü kısa süre içinde kadrosuna katmayı planlıyor.

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Beşiktaş'ın Gignac ısrarı sürüyor

Beşiktaş, Andre Pierre Gignac konusundaki kararlılığını sürdürüyor. Marcelo'dan elde edilen gelirle forvet transferini gerçekleştirmek isteyen siyah-beyazlı yönetim, Tigres ile temaslarını hızlandırdı.

Fransız furbolcunun transfere sıcak yaklaşması ve sözleşmesinin 1 yıl sonra bitecek olmasını pazarlıkta kullanan Beşiktaş, Meksika ekibinin cevabını bekliyor. Gignac için 4 milyon Euro'yu gözden çıkaran yönetim, Tigres'in bu bedeli kabul etmesi halinde transferi gerçekleştirecek.

4 MİLYON EURO

Meksika ekibinin West Ham United'ın forveti Valencia'yı kadrosuna katması da, Gignac'ın takımdan ayrılmasını hızlandırabilir.

31 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'ın teklifini değerlendirmek isterken, kulübünün transferde kolaylık sağlamasını bekliyor.

Beşiktaş; Vincent Aboubakar ve Khouma Babacar alternatiflerini göz ardı etmiş değil. Gignac transferinde sorun yaşanması halinde Aboubakar ve Babacar için somut adımlar atılacak.

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