Beşiktaş'ın gözü Paletta'da

İtalyan devi Milan'ın tecrübeli savunma oyuncusunu kiralamak isteyen siyah-beyazlıların, teklif hazırlığında olduğu öğrenildi.

31 yaşındaki Paletta'nın yılda 1 milyon Euro gibi düşük bir rakam kazanmasını koz olarak kullanmayı planlayan yönetimin, oyuncuya 2 milyon Euro'nun biraz üstünde bir öneri yapacağı gelen bilgiler arasında.

5 KEZ KIRMIZI KART GÖRDÜ

Piyasa değeri 5 milyon Euro olan Gabriel Paletta, geçen sezon Milan formasıyla 31 maça çıkarken 2 gol ve 1 asistle oynadı. Agresif futboluyla bilinen tecrübeli oyuncu sezonu 6 sarı, 5 de kırmızı kartla tamamladı.