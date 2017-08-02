Beşiktaş'ın gündemi yeniden Abdennour

Forvet ve stoper mevkisine takviye arayışında olan ve Valencia'nın santraforu Alvaro Negredo ile pazarlıklarını sürdüren Beşiktaş için bir iddia da İngiltere'den geldi.

İngiltere'de yayın yapan Talkspor, Premier Lig ekipleri Leicester City ve Watford'un yanı sıra Serie A'dan Inter'in takip ettiği Tunuslu stoper Aymen Abdennour ile Beşiktaş da ilgileniyor.

7 MİLYON STERLİN

Habere göre 7 milyon sterlinlik bir bonservis bedeli getirmesi halinde Abdennour'un transferine onay verilecekken, Valencia'dan Negredo ile de ilgilenen Beşiktaş'ın 27 yaşındaki stoperin İngiltere veya İtalya'yı değil de Türkiye'yi seçmesi için ona dolgun bir kontrat önermeye hazırlandığını iddia etti.

Siyah-beyazlı takım adına İspanya'da bulunan menajer Ahmet Bulut, bugün Valencia'da Alemany ve Negredo'nun menajeri Juanma López ile görüşmelerde bulunmuştu. Geçen sezon Valencia forması ile 14 maça çıkabilen Abdennour, 4 sarı kart görmüştü