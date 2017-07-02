Beşiktaş'ın gündemindeki Navas'a Lazio'dan teklif var

Manchester City'den ayrıldıktan sonra ismi uzun süre Beşiktaş ile anılan, son olarak La Liga ekibi Sevilla'ya yakın olduğu belirtilen Navas'a İtalya'dan teklif geldiği ileri sürüldü.

İtalya Serie A takımlarından Lazio'nun İspanyol futbolcuya yıllık 3.5 milyon Euro teklif ettiği, bu rakamın Sevilla'nın teklifinden yüksek olduğu belirtildi.

İSPANYA'YA DÖNMEK İSTİYOR

31 yaşındaki İspanyol kanat futbolcusunun, futbola başladığı kulüp olan Sevilla'ya dönmek istediği konuşuluyordu.

Geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Ligi'nde Manchester City formasıyla toplam 36 maça çıkan Jesus Navas, 5 asist yapmıştı.