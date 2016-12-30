Beşiktaş'ın hırçınları Necip ve Tosic

2016-2017 sezonunun ilk yarısında 34 kart gören Beşiktaş'ta en hırçın oyuncular Necip Uysal ve Dusko Tsic oldu.

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Beşiktaş'ın hırçınları Necip ve Tosic

Spor Toto Süper Lig'in 16 haftalık ilk bölümünü 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetin ardından 35 puanla ikinci sırada tamamlayan Beşiktaş'ın futbolcuları 1 kırmızı, 33 de sarı kart gördü.

EN HIRÇINLAR NECİP VE TOSİC

Siyah-beyazlı ekipte tek kırmızı kartı Necip Uysal görürken, savunma oyuncusu Dusko Tosic ise 5 kez sarı kartla cezalandırıldı.

Necip ayrıca, 16 haftalık periyodu 2 sarı kartla tamamladı. Siyah-beyazlılarda Ricardo Quaresma, Marcelo Guedes ve Adriano Correia dörder sarı kartla cezalı duruma düştü.

DİĞER KART GÖREN İSİMLER

Atiba Hutchinson, gördüğü 3 sarı kartla, ilk bölümü ceza sınırında tamamlarken, hakemler, Atınç Nukan ve Gökhan Gönül'e ikişer sarı kart gösterdi. Siyah-beyazlı ekipte Andreas Beck, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Gökhan İnler, Tolga Zengin, Olcay Şahan ve Tolgay Arslan ise birer kez sarı kart gördü.

KART GÖRMEYENLER

Beşiktaş'ta ilk bölümü 7 futbolcu kart görmeden tamamladı. Siyah-beyazlılarda Anderson Talisca, Cenk Tosun, Fabricio Agosto Ramirez, Vincent Aboubakar, Kerim Frei, Ömer Şişmanoğlu ve Aras Özbiliz, 16 haftalık ilk bölümde hakemlerden hiç kart görmedi.

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