Beşiktaş'ın istediği Mandzukic için Marsilya devrede

Süper Lig'de iki sene üst üste şampiyonluğa çok yaklaşan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne direkt gitmenin hesaplarını yapan Beşiktaş, forvet arayışlarına hız verirken, Mandzukic ve Gomez listenin başında yer alıyor.

GOMEZ VE MANDZUKİC LİSTEDE

Wolfsburg'da sportif direktör Olaf Rebbe'nin "Takımdan ayrılacağını düşünmüyorum" dediği Mario Gomez'de umudunu yitirmeyen ancak Mandzukic'i de isteyen Beşiktaş'a Fransız devi Marsilya rakip oldu.

MARSİLYA DA İSTİYOR

Barcelona'nın efsane kalecilerinden olan ve şu anda Marsilya'nın sportif direktörlük görevinde bulunan Andoni Zubizarreta'nın takıma Hırvat forveti kazandırmak istediği belirtildi.