Beşiktaş'ın istediği Rami Marsilya'ya imza attı

Fransa Birinci Futbol Ligi ekibi Olympique Marsilya, İspanya temsilcisi Sevilla'dan Fransız savunma oyuncusu Adil Rami'yi transfer etti.
4 YILLIK İMZA ATTI
Olympique Marsilya Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Rami ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Fransa basınında yer alan haberlerde, Rami'nin transferi için Sevilla'ya 6 milyon euro ödendiği öne sürüldü.
İtalya'da Milan, Fransa'da Lille, İspanya'da Valencia ve son olarak Sevilla forması giyen Rami, geçen sezon takımıyla 33 maça çıkmıştı.