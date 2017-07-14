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Beşiktaş'ın istediği Rami Marsilya'ya imza attı

Ligue 1 ekibi Olympique Marsilya, İspanya temsilcisi Sevilla'dan Fransız savunma oyuncusu Rami'yi kadrosuna kattı.

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Beşiktaş'ın istediği Rami Marsilya'ya imza attı

Fransa Birinci Futbol Ligi ekibi Olympique Marsilya, İspanya temsilcisi Sevilla'dan Fransız savunma oyuncusu Adil Rami'yi transfer etti.

4 YILLIK İMZA ATTI

Olympique Marsilya Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Rami ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Fransa basınında yer alan haberlerde, Rami'nin transferi için Sevilla'ya 6 milyon euro ödendiği öne sürüldü.

İtalya'da Milan, Fransa'da Lille, İspanya'da Valencia ve son olarak Sevilla forması giyen Rami, geçen sezon takımıyla 33 maça çıkmıştı.

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