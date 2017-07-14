Beşiktaş'ın istediği Rami Marsilya'ya imza attı

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Jeremain Lens uzaktan güzel bir gol attı

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İngiltere Championship takımlarından Sunderland'de forma giyen Lens, hazırlık maçında güzel bir gol attı.

Transferin hızlı takımı Başakşehir, Jason Denayer ve Kerim Frei'ı gündemine aldı.

Fenerbahçe, PSG'nin yıldız futbolcusu Lucas Moura'yı kiralamak için girişimlere başladı.

Medipol Başakşehir, Mevlüt Erdinç'in transferini resmi Twitter hesabında yayınladığı video ile duyurdu.

Trabzonspor'un transfer operasyonları devam ederken, son günlerde takımın eski yıldızlarından olan Burak Yılmaz'ın ismi ön plana çıktı.

Trabzon'un hedefinde Burak Yılmaz var

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Club Brugge oldu.

Başakşehir'in rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve ikinci turu geçmesi halinde Galatasaray'ın 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri

Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika ekibi Club Brugge ile eşleşti

Medipol Başakşehir, Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder için basın toplantısı düzenledi.

Cengiz Ünder Başakşehir'e veda etti

1 Talisca geri dönüyor Ülkesi Brezilya'da bulunan Anderson Talisca, sosyal medya üzerinden geri döneceğini açıkladı.

2 Süper Lig'de 2017-2018 sezonu fikstürü çekildi 11 Ağustos'ta başlayacak olan Spor Toto Süper Ligi'nin maç programı yapılan fikstür çekiminin ardından belli oldu.

3 Tudor'un satılmasını istediği 9 futbolcu Transfer için kaynak oluşturulmasını isteyen Tudor, aralarında Hakan Balta'nın da bulunduğu 9 futbolcunun satılmasını talep etti.

4 Cengiz 15 milyon euroya Roma'ya satıldı Başakşehir, 640 bin euroya transfer ettiği Cengiz Ünder'i, 15 milyon euroya İtalyan devi Roma'ya sattı.

5 Şenol Güneş istediği oyuncuları açıkladı Şenol Güneş, aralarında Burak Yılmaz'ın da bulunduğu birçok futbolcunun adını vererek onlarla çalışabileceğini söyledi.

6 Fenerbahçe'de 2 yolcu var Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren F.Bahçe'de Aykut Kocaman'ın, Stoch ve Aatif'ı takımda düşünmediği öğrenildi.

7 Feghouli Galatasaray'a imza atıyor Galatasaray'ın Feghouli için kulübü West Ham United ile anlaşmaya vardığı ve oyuncunun kısa süre içerisinde İstanbul'a geleceği öğrenildi.

8 Fenerbahçe Milanlı Niang'ı transfer ediyor İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Milan forması giyen M'Baye Niang ile anlaşmaya vardığını yazdı.

9 Arda Turan Barcelona'da kalıyor Barcelona'nın forma tanıtımına katılan Arda Turan, önümüzdeki sezon da Katalan devinde oynayacağını göstermiş oldu.