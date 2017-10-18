Beşiktaş'ın kasası doldu

Grubun ilk maçında Porto'yu deplasmanda 3-1, Leipzig'i Vodafone Park'ta 2-0, Monaco'yu da Fransa'da 2-1 mağlup ederek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste üç galibiyet alan siyah-beyazlılar, bu maçların ardından 4 milyon 500 bin Euro'yu garantiledi.

17.2 MİLYON EUROYU GARANTİLEDİ

Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden tek takım olan siyah-beyazlı ekip, gruplara katılmaya hak kazandığı için 12 milyon 700 bin Euro'yu da hak etti. Grup aşamaları tamamlanmamış olsa da Beşiktaş şu anki sonuçlar itibarıyla UEFA'dan 17,2 milyon Euro alma hakkı kazandı.

ÜST TURA ÇIKARSA 6 MİLYON DAHA KAZANACAK

Monaco karşısında aldığı galibiyetle gruptan çıkma ihtimalini güçlendiren Beşiktaş, bir üst tura yükselmesi halinde kasasına 6 milyon Euro daha koyacak. Siyah-beyazlılar, kalan 3 maçta da alacağı her galibiyet için 1,5 milyon, her beraberlik için de 500 bin Euro elde edecek.

Beşiktaş, UEFA'nın vereceği havuz gelirlerinin eklenmesiyle Şampiyonlar Ligi'nden elde edeceği kazancı da artıracak.

Siyah-beyazlıların, havuz gelirlerinden de yaklaşık 20 milyon Euro alması bekleniyor.

GALATASARAY'I GEÇTİ

Beşiktaş, UEFA'nın son dönemlerde para ödülünü artırması nedeniyle, bugüne dek Avrupa kupalarından en çok gelir elde eden Türk takımı olacak.

Henüz önünde oynayacağı 3 maçı bulunan siyah-beyazlılar, havuz gelirleriyle birlikte bu sezon 37 milyon Euro alacak. Beşiktaş, olası saha sonuçlarıyla da bu rakamı artırabilecek.

Siyah-beyazlılar, son 16 turunu geçip çeyrek finale çıkması durumunda ise 6,5 milyon Euro daha kazanma şansı yakalayacak.

UEFA'nın en son açıkladığı 2015-2016 sezonu Şampiyonlar Ligi kulüp gelir dağıtımında Galatasaray, 32 milyon 489 bin Euro elde etmişti.