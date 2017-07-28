Beşiktaş'ın Lens'e yaptığı teklif reddedildi

Geride kalan sezonda Fenerbahçe'de kiralık oynayan Jeremain Lens'in yeni sezondaki adresi henüz belirsizliğini koruyor.

SUNDERLAND SATMAK İSTİYOR

Kanat arayışlarına devam eden Beşiktaş'ın 29 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için istekli olduğu bilinirken, Premier Lig'den düşen Sunderland de yeni sezon yapılanmasında Lens'i düşünmüyor ve Hollandalı yıldızı bonservisiyle satmak istiyor.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Sky Sports'un haberine göre siyah beyazlılar Lens'i satın almak için geçtiğimiz günlerde İngiliz ekibinin kapısnı çaldı ama yapılan teklif belirlenen bonservis bedelinin altında olduğu için reddedildi.

2015 yazında Sunderland'e 11 milyon Sterlin'lik bonservis bedeliyle transfer edilen Lens, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Fenerbahçe'de 38 maça çıktı ve 5 gol, 17 asistle takımına katkı verdi.