Beşiktaş'ın Mario Gomez planı

Geçen sezon kendisini krallığa da taşıyan 26 golle Süper Lig şampiyonluğuna büyük katkı sağlayan Mario Gomez, yeniden Beşiktaş yolunda...
Sezon başında taraftarı kahreden veda kararı sonrası ülkesinin takımlarından Wolfsburg ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Alman milli golcü, burada aradığını bulamadı.
İLK GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ
Avrupa kupaları umuduyla gittiği takımıyla Bundesliga'dan düşmeme mücadelesi veren Gomez, sezon sonunda mutsuz olduğu yeşil-beyazlılardan ayrılma kararı aldı.
Golcü arayan Beşiktaş yönetimi, bu gelişme üzerine Almanya'ya çıkarma yapıp temasa geçtiği 31 yaşındaki forvet ve menajeriyle olumlu geçen görüşmelerde bulundu.
BONSERVİSİNİ ALIRSAN OLUR
Süper Mario, siyah-beyazlı formayı yeniden giymeye çok istekli. Kavuşmanın gerçekleşmesinin önündeki tek engel ise maddi şartlar. Gomez'in yıllık 5 milyon Euro yıllık ücret talebi üzerine "Bonservisini kulübünden al, imza parasıyla birlikte en azından gelecek sezon bu rakamı karşılayabiliriz" teklifi yapıldı.