Beşiktaş'ın Mario Gomez planı

1,376 kez izlendi

87,470 kez izlendi

393,552 kez izlendi

179,187 kez izlendi

175,743 kez izlendi

166,628 kez izlendi

103,379 kez izlendi

1,803 kez izlendi

66,229 kez izlendi

Dursun Özbek: Üyelerimiz Atatürkçü olmak zorunda

62,261 kez izlendi

Dursun Özbek: Hakan FETÖ'cü olduğu için üyeliğini kaybetti

1 Drogba ikinci lige transfer oluyor Montreal Impact'ten ayrılan ve şu an boşta olan Didier Drogba, ABD'nin İkinci Lig ekiplerinden Phoenix Rising ile anlaştı.

2 Bağcıkları birbirine dolaşan futbolcular güldürdü - İZLE Güney Kore ile Suriye arasında oynanan maçta yaşanan bir pozisyonda iki futbolcunun bağcıkları birbirine dolaştı.

3 Fenerbahçe'ye Lens'ten kötü haber Sunderland, Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Lens'in serbest kalma bedelinin 15 milyon Euro olduğunu açıkladı.

4 Trabzonspor Gökhan Töre'yi transfer ediyor 50. yılında şampiyonluğu hedefleyen Trabzonspor, Olcay Şahan'ın yakın arkadaşı Gökhan Töre'yi transfer etmek için girişimlere başladı.

5 Alexis Sanchez'den mükemmel frikik golü - İZLE 2018 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Şili'nin Venezuela'yı 3-1 yendiği maça Sanchez'in serbest vuruştan attığı gol damga vurdu.

6 Video hakem uygulaması maçın kaderini değiştirdi - İZLE Fransa ile İspanya arasında oynanan hazırlık maçında, Video Yardımcı Hakem uygulamasından yararlanıldı.

7 Emre Mor'un menajeri Fenerbahçe'yle görüştü Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan, Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya ile birlikte maç izledi.

8 Dursun Özbek: Üyelerimiz Atatürkçü olmak zorunda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, FETÖ'cü Hakan Şükür ve Arif Erdem'in ihraçlarını değerlendirirken Atatürkçülük vurgusu yaptı.

9 Dursun Özbek'ten Hakan Şükür açıklaması Dursun Özbek, Hakan Şükür ve Arif Erdem'in terör örgütüne bulaştığını ve bu yüzden üye olma haklarını kaybettiklerini söyledi.