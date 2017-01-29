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Beşiktaş'ın rakibi Beer-Sheva 3 puanı aldı

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Hapoel Beer-Sheva, lig maçında Hapoel Kiryat Shmona'yı 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

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Beşiktaş'ın rakibi Beer-Sheva 3 puanı aldı

İsrail Birinci Futbol Ligi 20. hafta karşılaşmasında Hapoel Beer-Sheva, sahasında Hapoel Kiryat Shmona'yı 2-0 mağlup etti.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Hapoel Beer-Sheva'ya 3 puanı getiren golleri 78. dakikada Anthony Nwakaeme ile 85. dakikada Maharan Radi attı.

46 PUANLA LİDER

Ligdeki 14. galibiyetini alan Hapoel Beer-Sheva, puanını 46'ya yükselterek liderliğini sürdürdü. Hapoel Kiryat Shmona ise 31 puanda kaldı.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk karşılaşmasında Beşiktaş, 16 Şubat Perşembe günü Hapoel Beer-Sheva ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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