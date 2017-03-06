Beşiktaş'ın rakibi Olympiakos dağıldı

Yunanistan Süper Lig’in 23. haftasında PAOK’a konuk olan lider Olympiakos, sahadan 2-0 yenik ayrıldı ve 21 sezon sonra ligde üst üste üç mağlubiyet aldı.

EN FORMSUZ DÖNEM

Beşiktaş’ın UEFA Son 16 Turu’ndaki rakibi Olympiakos son yıllardaki en formsuz döneminden geçiyor. Selanik’teki zorlu PAOK deplasmanında 2-0 mağlup olan Pire ekibi, 1995-1996 sezonundan beri ilk kez art arda üç lig maçından puan çıkaramadı.

AEK ve Panionios’a mağlup olduktan sonra Toumba Stadı’nda PAOK ile karşılaşan Paulo Bento’nun öğrencileri, Shakhov ve Prijovic’in ikinci yarıda attığı gollere engel olamadı ve sahadan 2-0 yenik ayrıldı. Puan alamadığı üç maçta da rakip fileleri havalandıramayan Olympiakos, PAOK mağlubiyetinin ardından 51 puanda kaldı.

7 PUAN ÖNDE

Son altı sezonun şampiyonu kırmızı beyazlılar, bir maç eksiği olan lig 2’ncisi Panionios’un 7 puanda önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Olympiakos ile çeyrek final vizesi için mücadele edecek temsilcimiz Beşiktaş, eşleşmenin ilk maçında 9 Mart Perşembe günü Georgios Karaiskakis'de rakibine konuk olacak.