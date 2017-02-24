Beşiktaş'ın rakibi Olympiakos'u yakından tanıyalım

Avrupa'daki tek temsilcimiz olan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Yunan ekibi Olympiakos ile eşleşti.

Yunan futbolunun en köklü takımlarından olan Olympiakos, Avrupa arenasında sıklıkla gördüğümüz, Türk futbolseverlerin çok da yabancı olmadığı bir ekip. Olympiakos, kendi ligini 2011 yılından beri şampiyon tamamlıyor.

EN ÖNEMLİ SİLAHLARINDAN BİRİ CARDOZO

Kırmzı-beyazlıların etkili olan gol ayaklarından birisi de sezon başında Trabzonspor'dan transfer edilen Paraguaylı oyuncu Oscar Cardozo.

Cardozo'nun yanı sıra yine bir dönem Trabzonspor'da forma giyen Marko Marin ile Sivasspor'da görev yapan Manuel da Costa da Yunan ekibinin kadrosunda bulunuyor.

Türkiye'yi ve Beşiktaş'ı iyi tanıyan isimlerin olması Olympiakos'un tur yolundaki avantajlarından birisi.

GOLCÜ IDEYE'Yİ SATTILAR

Beşiktaş'ın rakibi Olympiakos, bu sezon 30 maçta 15 gol atan Nijeryalı forveti Brown Ideye'yi 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Çin'in Tianjin Teda takımına sattı.

LİGDE AÇIK ARA LİDERLER

Oynadığı futbolla göz dolduran kırmızı-beyazlılar Yunanistan Ligi'ne de ambargo koymuş durumda.

Kendi liginde geride kalan 21 hafta sonunda en yakın takipçisi Panionios'a 10 puan fark atan Olympiakos açık ara liderliği göğüslüyor.

HAPOEL BEER SHEVA'YA ELENDİLER

Yunan temsilcisi Olympiakos, kendi ligini zirvede tamamladıktan sonra Şampiyonlar Ligi'ne 3. turdan katıldı.

Kırmızı-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi 3. turu maçında Beşiktaş'ın son 32 turunda elediği Hapoel Beer Sheva'yla eşleşti.

Olympiakos bu eşleşmede rakibine gol dahi atamadan 0-0 ve 0-1'lik skorlarla elendi ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

TÜRK VE YUNAN TAKIMLARI 21 MAÇ YAPTI

Türk ve Yunan takımları Avrupa kupalarında daha önce 21 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 9'unu Türk, 5'ini Yunan ekipleri kazandı, 7 karşılaşma da berabere bitti.

Olympiakos ise Türk ekipleriyle 5 maç yaparken, sahadan ikişer kez galibiyet ve yenilgi, bir kez de beraberlikle ayrıldı.

Bu arada, sezon öncesinde Beşiktaş ile Olympiakos arasında Vodafone Arena'da oynanan hazırlık maçını siyah-beyazlı takım 1-0 kazanmıştı.

OSMANLISPOR'U ELEDİLER

Olympiakos, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda temsilcilerimizden Osmalıspor'la eşleşmişti.

Yunanistan'da 0-0 sona eren mücadelenin rövanşında Ankara'da oynanan mücadeleyi 3-0 kazanan Olympiakos turu geçen taraf oldu.

TÜM YUNANLAR İÇİN BİR ZAFER

Öte yandan Yunan ekibi Olympiakos, Osmanlıspor'u eledikten sonra resmi internet sitesinden "Tüm Yunanlar için büyük zafer! Yunanistan, nasıl kazanacağını bilir" ifadelerinin yer aldığı bir twit paylaşmıştı.