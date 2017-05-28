Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Şenol Güneş, bu sezon da şampiyonluk yaşayarak Beşiktaş'ın tarihinde ilk kez üst üste Şampiyonlar Ligi'ne gitmesini sağladı.

Tarihinde 7 kez Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olan siyah-beyazlı takım ilk kez üst üste 2. defa Devler Ligi'ne girmeyi başardı.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Avrupa'da liglerin bitmesinin ardından 2017-18 Şampiyonlar Ligi'nde 1. torbada yer alacak takımlar belli oldu. Bir önceki sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takım ile UEFA Ülkeler Sıralaması'nda ilk 7'de yer alan ülkelerin şampiyonları kura çekiminde ilk grupta yer alıyor.

KURA ÇEKİMİ 1. TORBA

Real Madrid (İspanya)

Bayern Münih (Almanya)

Chelsea (İngiltere)

Juventus (İtalya)

Benfica (Portekiz)

Monaco (Fransa)

Spartak Moskova (Rusya)

Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

2. TORBADA BARCELONA VAR

UEFA'nın 2 yıl önceki statü değişikliğinden sonra 2. torbada da güçlü ekipler yer almaya başladı. . Örneğin önümüzdeki sene Barcelona bu takımlardan biri. Şu ana kadar bu grupta olacak 8 takımın 7'si kesinleşti.

2. torba şu şekilde:

Barcelona (İspanya)

Atletico Madrid (İspanya)

Paris St Germain (Fransa)

Borussia Dortmund (Almanya)

Manchester City (İngiltere)

Manchester Utd (İngiltere)

Porto (Portekiz)

Sevilla, Napoli veya Tottenham

BEŞİKTAŞ'IN 3. TORBA ŞANSI VAR

Geçen sezon kura çekimine 4. torbadan giren temsilcimizin bu sezon 3. torbada yer alma şansı mevcut. Play-off aşamalarında alınacak sonuçlara göre son durum kesinleşecek.

Şu an için Basel ve Anderlecht, 3. torbada yer alması kesinleşen 2 takım. Sevilla, Tottenham ve İtalya liginden Napoli veya Roma, bu 3 ekipten en az 2'si de aynı şekilde 3. torbaya girecek. Beşiktaş'ın da buraya girebilmesi için kendisinden daha yüksek katsayıya sahip en fazla 3 takım olması gerekiyor.

Temsilcimizin katsayı puanı 45.840. Daha yüksek puanı olan ekipler ise şöyle:

Sevilla (İspanya) 112.942

Napoli (İtalya) 88.666

Ajax (Hollanda) 67.212

Dinamo Kiev (Ukrayna) 67.526

Olympiakos (Yunanistan) 64.580

Liverpool (İngiltere) 56.135