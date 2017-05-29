Beşiktaş'ın şampiyonluğu Avrupa basınında

Beşiktaş'ın şampiyonluğuna en büyük ilgiyi gösteren ülkelerin başında Portekiz geldi.

Portekiz Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Ricardo Quaresma'nın yanı sıra Porto'dan kiralık Aboubakar ve Benfica'dan kiralık Talisca'nın Beşiktaş forması ile yaşadıkları şampiyonluk sonrası ülkenin 2 önemli spor gazetesi haberi manşetlerinden verdi.

TALİSCA ATTI ŞAMPİYONLUK GELDİ

Record gazetesi "Beşiktaş yeniden şampiyonluğunu kutluyor" manşetini atarken, Siyah-Beyazlılarda gecenin kahramanının 2 gol atan Talisca olduğunu yazdılar. Bir diğer Portekiz gazetesi Abola ise Quaresma ile Talisca'nın birlike çektirdikleri fotoğraf ile "Talisca attı, şampiyonluk kutlamaları başladı" manşetini attı.

BEŞİKTAŞ BABEL İLE ŞAMPİYONLUĞA UZANDI

Beşiktaş'ta oynadığı başarılı futbol ile dikkat çeken Ryan Babel'in ülkesi Hollanda'da Beşiktaş'ın şampiyonluğunu sayfalarına taşıdı. Ülkenin en önemli gazetelerinden De Telegraaf "Babel Beşiktaş ile şampiyonluğu kazandı" manşetine atarken Hollandalı oyuncunun Beşiktaş forması ile adeta yeniden doğduğunu ve oynadığı futbol ile dikkat çektiğini yazdı.



Bir diğer Hollanda gazetesi Algemeen Dagblad ise "Babel'in golüyle Beşiktaş şampiyonluğa ulaştı" manşetini aterken Hollanda şehirlerinde özellikle Rotterdam'da şampiyonluğu kutlayan Türk taraftarlardan da bahsetti.

Hollandalı Nu Sport internet sitesi de Beşiktaş'ın 15'inci şampiyonluğu sonrası "Babel Beşiktaş'ın 15'inci şampiyonluğu kazanmasında önemli rol oynadı" manşetini attı.

BEŞİKTAŞ YİNE ŞAMPİYON

İspanya'nın önemli yayın organlarından Marca'da Beşiktaş'ın şampiyonluğu ile ilgili "Beşiktaş yine şampiyon" diye yazdı.



Fransa'nın ünlü L'equipe gazeteside Beşiktaş'ın şampiyonluğunun ardından "Türkiye'de şampiyon Beşiktaş olarak devam ediyor" manşetini attı.