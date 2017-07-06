2016-2017 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta kutlamalar devam ediyor.

15. şampiyonluğunu kazanarak 3. yıldızı takan siyah-beyazlılarda yönetim, Bosphorus Hotel'de bir balo organize etti.

AĞIR TOPLAR MASASI

Baloya başta Başkan Fikret Orman olmak üzere, Rahmi Koç, Serdar Bilgili, Murat Hazinedar, Mübariz Mansimov, Mircea Lucescu gibi önemli isimler, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular ile bir çok davetli katıldı.

"PEPE BİR DAHAKİ ŞAMPİYONLUK BALOSUNA GELECEK"

Balo başlamadan önce basın mensuplarına açıklama yapan Başkan Fikret Orman, "Yavaş yavaş yeni sezon hazırlıklarına başladık. Bugün eğlenme günümüz. Hakkettiğimizi düşünüyorum. Pepe bir dahaki şampiyonluk balosuna gelecek" dedi.

Beşiktaş'ın şampiyonluk balosu - İZLE

TARAFTAR YOK

Öte yandan balonun giriş ücreti pahalı olduğu için siyah-beyazlı taraftarlar kutlamalarda yer alamadı.

A kategori : 3000 TL

B kategori : 2500 TL

C kategori : 2250 TL