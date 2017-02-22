Beşiktaş'ın Talisca planı

Beşiktaş'ın 23 yaşındaki Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca'yı satın alma planı ortaya çıktı.

Bu sezon başında Benfica'dan kiralanan Sambacı, en son Akhisar Belediye maçında attığı nefis golle taraftarın gönlünde taht kurdu. Yönetim de 23 yaşındaki yıldıza uzun yıllar siyah-beyazlı formayı giydirmek için planını şimdiden hazırladı.

Yetenekleri ile Avrupa'nın en çok umut vaat eden isimleri arasında yer alan ve birçok Avrupa devinin radarında olan Talisca için Beşiktaş yönetiminin hazırladığı formül şu şekilde...

1 YIL DAHA KİRALIK KALACAK

Talisca, 1 yıllığına kiralandı. Benfica ise satın alma opsiyonu olarak 25 milyon euro gibi yüksek bir rakam koydu. Kartal da buna karşılık Benfica yönetimine "Bir yıl daha kiralama opsiyonu" şartı koştu ve bunu kabul ettirdi. Yine sözleşmedeki şarta göre; Anderson Talisca, başka bir kulübe yaz dönemi satılırsa, Beşiktaş izin vermeden bu transfer gerçekleşemeyecek.

SÖZLEŞMESİ BİTECEĞİ İÇİN UCUZA ALINACAK

Siyah-Beyazlı yönetim, bu nedenle rahat... Bu yaz da Talisca, 2 milyon euroluk opsiyon kullanılıp kiralanacak. Benfica'yla 30 Haziran 2019'da mukavelesi bitecek olan Sambacı'ya 2017-18'de de kiralık forma giydirilecek.

Ardından Kara Kartal, 2018 yazında Talisca'nın 30 Haziran 2019'da sözleşmesi biteceği için oyuncuyu ucuz maliyete kapatacak. Sözleşme bitimine 1 yıl kala 3 ila 5 milyon euro arasında bir paraya tapusu alacak. Talisca'nın mutsuz ayrıldığı Benfica'ya asla dönmek istememesi ve yeni kontrat uzatmaya yanaşmayacak olması da Beşiktaş'ın elini güçlendirecek.