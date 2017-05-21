Beşiktaş'ın Türkiye'den satın alacağı kulüp belli oldu

Beşiktaş Kulübü'nün yıllık olağan idari ve mali genel kurulunda, Fikret Orman yönetiminin 2016 faaliyetleri, mali ve idari yönden ayrı ayrı ibra edildi.

Beşiktaş Akatlar Arena'da gerçekleştirilen kongrede, kulüp yönetim kurulunun 2016 yılı faaliyetleri ibraya sunuldu.

MALİ VE İDARİ YÖNDEN İBRA EDİLDİ

Üyeler, Fikret Orman yönetimini hem mali hem de idari yönden ayrı ayrı oy çokluğuyla ibra etti.

KOCAELİ BİRLİKSPOR SATIN ALINIYOR

Kocaeli Birlikspor'un hisselerinin tamamı alınacak Beşiktaş Kulübü 2016 Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda yapılan oylama ile Kocaeli Birlikspor'un hisselerinin tamamının 10 milyon TL'ye alınması kararı çıktı.

Beşiktaş Genel Kurulu üyeleri tarafından yapılan oylama sonucunda oy çokluğu ile Kocaeli Birlikspor'un alınması kabul edildi.