Beşiktaş'ın Vida'dan vazgeçme nedeni

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları son sürat devam ederken; özellikle Domagoj Vida konusunda yapılan girişimler Hırvat yıldızın "özel hayatından" yaşadığı sorunlar ve düzensizlikler nedeniyle askıya alındı.

Bir süredir Vida'nın transferi için ön araştırma yapan ve Hırvat futbolcu için geniş kapsamlı bir dosya hazırlayan Beşiktaş transfer komitesi, hazırladığı raporu başkan Fikret Orman ve teknik direktör Şenol Güneş'e sundu.

BEŞİKTAŞ'A YAKIŞMIYOR

Hırvat stoperin, 9 milyon euroluk bonservis bedelinin yanı sıra özel hayatındaki düzensizlik ve "aşırı" değerlendirebilecek alkol kullanımından dolayı transferi kesin olarak askıya alan Beşiktaş yönetimi, "Beşiktaş'a sorun çıkartmayacak ve siyah-beyaza yakışacak oyuncular ile yola devam edeceğiz" yönünde bir karar verdi.





Vida'nın transferinden kesin olarak vazgeçen Beşiktaş, Marcelo'nun Lyon'a transfer olması durumunda iki, Brezilyalı futbolcunun takımda kalması durumunda ise bir stoper transferi yapacak.

TARİHE GEÇEN SKANDAL: VIDA VE BAHİS

Alkol ve bahise olan düşkünlüğü ile bilinen Domagoj Vida'nın kariyerinde dikkat çeken vukuatları bulunuyor. 2011'de Şampiyonlar Ligi'nde Lyon ile Dinamo Zagreb arasında oynanan maçtan önce Lyon'a bahis yaptığı fotoğraflar ile kanıtlanan Vida, dünya futbol gündemine oturmuştu. Bahis merkezinden elinde kuponlar ile çıkan Vida'nın Zagreb - Lyon maçına yüksek miktarda bahis yaptığı ifade edilmişti. Vida'nın, Gomis'in Zagreb'e attığı bir golden sonra da göz kırpması objektiflere yansımıştı.

TAKIM OTOBÜSÜNDEN ALKOL KULLANIMI

2012'de Hırvatistan Ligi takımlarından Dinamo Zagreb'te forma giyerken takım otobüsünde içki içmesi nedeniyle kulüp tarafından 100 bin euro para cezasına çarptırılan Vida, dönemin teknik direktörü Cacic (Şu anda Hırvatistan teknik direktörü) tarafından da otobüsten indirilmiş ve kısa bir sürede kadro dışı kalmıştı.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIMI!

2012'deki vukatının ardından Hırvatistan Milli Takımı'nda da da gece partilerine katılan Vida, geçtiğimiz yıl da alkollü araba kullanmasından dolayı ehliyetine el konulmuştu. Normalin 5 katından fazla (1.51ppm) alkollü araç kullanan Vida'ya ayrıca 10 b,in euro da para cezası kesilmişti.