Beşiktaş'ın yeni sportif direktörü Ali Naibi

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'yle karşılaşacak Beşiktaş'ta gelecek sezon yapılanması başladı. Siyah-beyazlılarda sportif direktörlük görevi Ali Naibi'nin oldu.
TFF'NİN KARARINDAN SONRA HAREKETE GEÇİLDİ
Yeni sezondan itibaren kulüplerde sportif direktör bulundurulmasını mecbur kılacak olan Türkiye Futbol Federasyonu’nun bu uygulamasının ardından harekete geçen Beşiktaş’ta bu görevi Ali Naibi üstlenecek.
Sportif direktörlük için açılan kursu bitiren ve sertifikasını alan Naibi kulübün yeni sportif direktörü olacak.