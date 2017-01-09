Beşiktaş'ın yeni transferi Mitrovic: Terör her yerde var

AMK Spor'a konuşan Mitrovic, Beşiktaş'a geliş sürecini anlattı.

Terörün kendisini korkutmadığını söyleyen Hırvat stoper, ''Türkiye birlikte olduktan sonra çözülmeyecek hiçbir şey kalmaz'' dedi.

TERÖR HER YERDE VAR

Mitrovic, ''Yeni yılda yaşanan olaylar benim transferim sırasında gerçekleşti. Bu tabii bir transfer için hoş değil ama şu an Türkiye'deyim. Teröre karşı yaşamayı bırakamayız ve ilk görevimiz işimizi devam ettirmek. Biz politikacı değiliz. Dünyanın her yerinde terör oluyor. Başka futbolcular ülkenize gelmeyebilir ama ben, ailem ve menajerim oturup konuşup Türkiye'ye gitmeye karar verdik. Bu kararıma herkes sevindi. Türkiye birlikte olduktan sonra çözülmeyecek hiçbir şey kalmaz.'' dedi.