Beşiktaş'ın yenileri hayal kırıklığı

Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, yeni sezona da şampiyonluk parolası ile başladı.

Şampiyonlar Ligi'nde yapılacak mücadeleyi de göz önünde bulunduran yönetim kurulu, yaz aylarında yoğun bir transfer dönemi geçirdi. Pepe, Gary Medel, Alvaro Negredo, Jeremain Lens ve Orkan Çınar takıma katılırken, Süper Lig’de geride kalan 9 haftada transferlerden istenilen verim alınamadı. Bu 5 isimden sadece Pepe performansı ile beğeni toplarken, Beşiktaş'ın oynadığı 13 resmi maça da ilk 11'de başladı.

PEPE DIŞINDA BEKLENEN ALINAMADI

2.5 milyon euro bonservis bedeli ve yıllık 4 milyon 350 bin euro ücreti ile takımın en maliyetli futbolcularından olan Negredo, 13 maçta da süre almasına rağmen gol atamadı. Bu 13 maçın 3'üne ilk 11'de başlayan, diğerlerine sonradan dahil olan İspanyol forvet, 327 dakika sahada kaldı. Geçen sezon Fenerbahçe forması giyen Jeremain Lens de performansı ile hayal kırıklığı yaratan bir diğer transfer oldu.

4'ü ilk 11 olmak üzere 7 maçta forma giyen Hollandalı, 1 gol atarken görev yaptığı karşılaşmalarda etkisiz kaldı. Bu sezon 7 mücadelede forma giyen Medel, istenilen seviyeye ulaşamayan diğer bir isim oldu. Inter'den 2.5 milyon euro bonservis bedeli ile transfer edilen Şilili oyuncu, orta sahada alternatif olarak transfer edilmesine rağmen performansı ile Atiba'nın gerisinde kaldı.

Henüz siyah-beyazlı formayı giyemeyen Orkan Çınar, teknik direktör Şenol Güneş'ten şans bekliyor. Antrenmanlarda iyi bir görüntü çizen 21 yaşındaki hücum oyuncusu, bu sezon Beşiktaş'ın oynadığı 13 resmi maçta da süre alamadı.