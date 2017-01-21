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Beşiktaşlı Eslem Erzurumspor'da

Beşiktaşın genç yeteneklerinden Eslem Öztürk, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a transfer olduğunu duyurdu.

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Beşiktaşlı Eslem Erzurumspor'da

Beşiktaş'ta gelecek vaat eden yetenklerin başında gelen Eslem, 1.5 yıllığına Erzum Büyükşehir Belediyespor'a kiralandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

1.5 SEZON KİRALIK

Eslem Instagram hesabından, "Önümüzdeki 1.5 sezon geçici olarak B.B Erzurumspor kulübüyle anlaşmış bulunmaktayım, bu transferde sayın başkanım Fikret Orman'a ve Erzurumspor kulübü Başkan'ı Ali Demirhan Başkan'ıma çok teşekkür ederim.. Canım kulübüm Beşiktaş'a daha güçlü daha hazır gelmek adına, bir büyük camiadan diğer büyük camia olan Erzurumsporda hedeflediği yere ulaştırmak için elimden geleni yapmak için mücadele edeceğim..Beşiktaş kulübümde bana emeği geçen tüm hocalarıma takım arkadaşlarıma abilerime sonsuz teşekkür ederim...'' mesajını paylaştı.

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