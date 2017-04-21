Beşiktaşlı futbolcular gözyaşlarına boğuldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ikinci maçında sahasında Lyon'u ağırladı.

2-1'in rövanşında maçın 90 dakikası da 2-1 bitince karşılaşma uzatmalara, ardından da penaltılara gitti.

Büyük heyecana sahne olan penaltı atışları sonucunda rakibine 7-6 yenilen siyah-beyazlılarda taraftarlar kadar futbolcular da bir hayli üzüldü.

FABRİ VE CANER AĞLADI

Büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaşlı taraftarlar alınan yenilginin ardından tribünde gözyaşlarını tutamadı.

Penaltı atışları sonrası ağlayan sadece taraftarlar değildi. Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Caner Erkin ve kaleci Fabri de mücadele sonrası gözyaşlarına hakim olamadı.