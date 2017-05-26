Beşiktaşlı futbolcuların şampiyonluk primi belli oldu

Beşiktaş, Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanıyor.
33. haftaya takipçisi Medipol Başakşehir'in 4 puan gerisinde giren siyah- beyazlılar, Gaziantepspor deplasmanından 3 puan ile ayrılması halinde 15. şampiyonluğunu ilan edecek.
Teknik heyet ve futbolcular şampiyonluğa hazırlanırken, yönetim şampiyonluk primini ilan etti.
ŞAMPİYONLUK PRİMİ 300 BİN LİRA
Geçtiğimiz günlerde Nevzat Demir Tesisleri'nde futbolcularla toplantı yapan başkan Fikret Orman, şampiyonluğun kazanılması halinde 300'er bin Türk Lirası prim verileceğini açıkladı.
Siyah-beyazlı futbolcular geçen sezonun ardından bu sezon da ipi göğüslemeleri halinde 300 bin TL'nin prim kazanacak.