Beşiktaşlı futbolcuların şampiyonluk primi belli oldu

Terim: Artık Manchester United'ın da UEFA Kupası var

Galatasaray'ın efsane başkanları arasında olan Ali Tanrıyar tedavi olduğu hastanede hayatını kaybetti.

Euroleague şampiyonu olan F.Bahçe'nin bayrağı köprüye asıldı, Beşiktaş şampiyon olursa ezeli rakiplerin bayrakları yan yana dalgalanacak.

Savcılığın kararına göre; kulüp başkanına tokat atan Aziz Yıldırım, maçlara ve antrenmanlara giremeyecek.

1 Galatasaray'ın yeni sezon formaları tanıtıldı Galatasaray'ın yeni sezonda giyeceği formalar düzenlenen lansmanla tanıtıldı.

2 Beşiktaş maçı öncesi Antep'te 7 futbolcu ayrıldı Hafta sonu Beşiktaş ile karşılaşacak olan Gaziantepspor'da teknik direktör Bülent Uygun, 7 futbolcunun takımdan ayrıldığını açıkladı.

3 Ozan Tufan gözaltına alındı Ülkeye kaçak yollarla araç sokan bir şebekeden araba temin ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Fenerbahçeli Ozan Tufan serbest bırakıldı.

4 Fenerbahçeli basketçiden Nusret açıklaması Fenerbahçe’nin kupa seremonisi sırasında Nusret’in de yer almasına tepki gösteren Barış Hersek açıklama yaptı: Nusret'in ne işi var orada?

5 Terim: Artık Manchester United'ın da UEFA Kupası var Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi finali için gittiği İsveç'te açıklamalarda bulundu.

6 Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Final Four finalinde Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı da Fenerbahçe ile Olympiakos arasındaki THY Avrupa Ligi finalini izledi.

7 Olympiakos Başkanı F.Bahçe'nin başarısını küçümsedi Mağlubiyeti hazmedemeyen Olympiakos Başkanı Giorgos Angelopoulos, Fenerbahçe'nin elde ettiği başarının çok özel bir şey olmadığını söyledi.

8 Arda Turan Barcelona'dan ayrılıyor İspanyol basını, Barcelona'nın yeni sezonda takımda düşünmediği Arda Turan'ın Çin'e transfer olacağını yazdı.

9 Kupayı küçümseyen Mourinho'nun büyük sevinci Manchester United'ın UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon olmasının ardından Mourinho'nun daha önceki kupayı küçümseyen açıklamaları gündeme geldi.