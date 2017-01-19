Beşiktaşlı Kerim Frei Birmingham'a transfer oldu

Geçtiğimiz sezon yaşadığı şampiyonluğu bu sezon da taçlandırmak isteyen Beşiktaş'ta ayrılık yaşandı.

Siyah-beyazlıar, Kerim Frei'ı İngiltere'nin Championship Ligi Birmingham takımına 2.5 milyon avro bonservis bedeli karşılğında sattı.

BEŞİKTAŞ FORMASIYLA 109 MAÇ

Kerim Frei, Fulham'dan Beşiktaş'a 3.1 milyon euroya transfer olduktan sonra, siyah beyazlı formayla 109 maça çıktı ve 13 gol atıp, 6 asist yaptı.

Beşiktaş forması altında bu sezon 14 resmi karşılaşmaya çıkan milli futbolcu 4 gol attı.





BIRMINGHAM 12. SIRADA

Milli futbolcunun transfer olduğu Birmingham, 24 takımlı Championship'te 36 puanla 12. sırada bulunuyor.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Ayrıca siyah-beyazlı yönetim Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama ile transferi doğruladı. Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, ''Kerim Frei'ın transferi konusunda Birmingham City F.C. ile görüşmelere başlanmıştır.'' ifadesi kullanıldı.