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Beşiktaşlı taraftarlar stada bıçaklarla geldi

Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanacak Süper Kupa finali öncesi çok sayıda kesici ve delici alet ele geçirildi.

Beşiktaşlı taraftarlar stada bıçaklarla geldi
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Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasından oynanacak Turkcell Süper Kupa Finali'ni izlemek için Samsun'a gelen Beşiktaş taraftarlarını taşıyan araçlarda yapılan aramalar sonucunda çok sayıda özel yapım bıçak, pala ve sopa ele geçirildi.

KESİCİ ALETLER BULUNDU

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş'ın Atiker Konyaspor ile oynayacağı Süper Kupa Finali için şehir genelinde güvenlik önlemleri aldı.

Maçın oynanacağı Yeni 19 Mayıs Stadyumu'na gelen Beşiktaş taraftarlarını taşıyan otobüs, minibüs ve özel araçlarda arama yapıldı.

Aramalarda Beşiktaş logosunu taşıyan özel yapım bıçak, çok sayıda döner bıçağı, pala, içine çelik malzeme yerleştirilmiş sopalar, maket bıçağı gibi çok sayıda delici ve kesici alet ele geçirildi.

Taraftarlar, üst arama dedektöründen geçirildikten sonra bilet kontrollerinin ardından stadyuma alınmaya başladı.

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