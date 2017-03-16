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Beşiktaşlılardan 'Bizim için savaş' koreografisi

Beşiktaş taraftarları Olympiakos maçı öncesinde Stockholm'deki Avrupa Ligi finaline atıfta bulundukları özel bir koreografi yaptı.

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Temsilcimiz Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Olympiakos'u konuk ettiği maçın öncesinde siyah-beyazlı ekibin taraftarları özel bir koreografi yaptılar.

FİNALE ATIFTA BULUNDULAR

Beşiktaş taraftarları 3 oyuncunun bulunduğu ve sırtlarında "Fight For Us" (Bizim için savaş) yazan bir koreografi açtılar. Koreografide 3 oyuncudan biri harita açarken, diğer iki oyuncu İstanbul'dan Stockholm'e giden uçağa bakıyorlar.

Beşiktaş taraftarları bu koreografi ile Stockholm'de oynanacak UEFA Avrupa Ligi finaline gönderme yaptılar. 

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