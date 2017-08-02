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Beşiktaş'ta 2 isimle yollar ayrılıyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, İspanya kampı sonrası Franco ve Milosevic'i gönderme kararı aldı.

Beşiktaş'ta 2 isimle yollar ayrılıyor
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Pepe'nin gelişinden sonra Marcelo'nun gönderilmesi ve Atınç Nukan'ın sakatlanması ardından Şenol Güneş, bu bölgeye transfer istiyor.

2 İSMİ GÖNDERME KARARI ALDI

Şenol Güneş bir yandan da kadroda tutmak istemediği oyuncuları belirlerken, Marbella kampı dönüşü iki oyuncunın biletinin kesti.


Güneş, özel bir görüşme yaptığı Franco ve Milosevic'e; "Beşiktaş'ın oyuncususunuz, çalışmalara devam edebilirsiniz. Ancak yeni sezon için sizi kadromda düşünmüyorum. Kendinize kulüp bulmanız, en iyi çözüm" dedi. 

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