Beşiktaş'ta 2 isimle yollar ayrılıyor

Pepe'nin gelişinden sonra Marcelo'nun gönderilmesi ve Atınç Nukan'ın sakatlanması ardından Şenol Güneş, bu bölgeye transfer istiyor.

2 İSMİ GÖNDERME KARARI ALDI

Şenol Güneş bir yandan da kadroda tutmak istemediği oyuncuları belirlerken, Marbella kampı dönüşü iki oyuncunın biletinin kesti.





Güneş, özel bir görüşme yaptığı Franco ve Milosevic'e; "Beşiktaş'ın oyuncususunuz, çalışmalara devam edebilirsiniz. Ancak yeni sezon için sizi kadromda düşünmüyorum. Kendinize kulüp bulmanız, en iyi çözüm" dedi.

